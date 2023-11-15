سهلة وميسرة.. 4 خدمات لرحلة ذوي الإعاقة في الحرم المكي

أ أ

نشرت وزارة الحج والعمرة عدة خطوات تكشف عن مسارات ميسرة وسهلة لرحلة ذوي الإعاقة في الحرم المكي.





رحلة ذوي الإعاقة في الحرم المكي:

اضافة اعلان

طرق لحفظ النعمة في العمرة:

وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس" : "خدمات ومسارات، تجعل رحلة ذوي الإعاقة للحرم سهلة وميسّرة"، حيث جاءت الخدمات كالآتي:1-مصليات مجهزة بوسائل مساندة.2- المصاحف بلغة برايل.3- مسارات لدخول العربات.4- أبواب مهيأة بمنحدرات للعربات.وفي وقت سابق وجهت وزارة الحج والعمرة عدة نصائح للمعتمرين لتفادي الهدر والإسراف أثناء أداء العمرة.وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس" : " في العمرة، نتجنّب الهدر والإسراف"، وذكرت عدة خطوات في ذلك والتي جاءت كالآتي:1-شراء الطعام قدر الحاجة.2- تنظيم أوقات تناول الوجبات.3- التخلص من بقايا الأكل بطريقة صحيحة.استعدادات تسبق العمرة:كما وجهت وزارة الحج والعمرة، أيضا عدة نصائح للمعتمرين قبل التلبس بماسك العمرة، حتى يتم أداء الشعيرة بهدوء ويسر.وكتبت الوزارة على صفحتها على منصة "إكس"، الاستعداد المسبق يسهّل عليك رحلة أداء العمرة، والتي جاءت كالآتي:1-احذر الأطعمة الثقيلة.2- شرب كمية كافية من السوائل.3- الاستحمام قبل القدوم إلى المسجد الحرام.4- ممارسة رياضة المشي في الأيام التي تسبق العمرة.5- تناول الأدوية في موعدها.ترطيب مناطق الوزن الزائد لتجنب تسلخات المشي.7- أخذ قسط كاف من النوم في الليلة التي تسبق العمرة.