خسر فلذة كبده وطلق زوجته .. سجين يروي قصته مع المخدرات

أ أ

روى سجين قصة مؤثرة ، بسبب تعاطيه المخدرات ونهايته الحتمية نتيجة الاتجار بها، مؤكدا أنه خسر كل شيء بسببها.





نهاية حتمية:



جهود كبيرة:



ضبط مروجي السموم بالرياض



وأضاف في مقطع فيديو: "أكيد خسرت كل اللي معي، انسجنت بسبب ترويج المخدرات، تطور الموضوع معي ، بعدين صرت استقبل المخدرات من خارج المملكة وأروجها في الداخل".وتابع: "انمسكت بسبب مصدر خارج المملكة، يعني يرسلون لك ما يهمهم وش يصير لك في الداخل".وواصل: "إذا دخلت السجن، بديت تعيد حساباتك وتعرف إنك أنت الملعوب عليك"، لافتا إلى أنه طلق زوجته بسبب المخدرات.وقبل أيام، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (46) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وفي الرياض، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي على مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية الإثيوبية لاتخاذهم شقة سكنية وكرًا لترويج (17) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.



