نيابة عن وزير الدفاع.. رئيس الأركان يُدشِن "سفينة جلالة الملك عنيزة"

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في جدة اليوم الخميس "سفينة جلالة الملك عنيزة" خامس سفن "مشروع السروات"، وثاني سفينة يُستكمل بناء منظوماتها، وتنفيذ اختبارات القبول لها في المملكة.



رئيس أركان القوات البحرية الملكية



تعزيز الأمن البحري



وكان في استقباله لدى وصوله مقر تدشين السفينة في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.وفور وصول رئيس هيئة الأركان العامة، عُزف سلام الفريق، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك، ألقى رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية، كلمة عبر فيها عن ترحيبه برئيس هيئة الأركان العامة لحضوره حفل مراسم تدشين "سفينة جلالة الملك عنيزة" من طراز "كورفيت أفانتي 2200"، التي ستسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة.ونوه الفريق فهد الغفيلي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجهٍ عام والقوات البحرية بشكل خاص، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.وأوضح أن "سفينة جلالة الملك عنيزة" هي خامس سفن "مشروع السروات" المتضمن 5 سفن قتالية، وذلك بعد تدشين سفن "جلالة الملك حائل" و"جلالة الملك الجبيل" و"جلالة الملك الدرعية"، بالإضافة إلى سفينة "جلالة الملك جازان" التي دشنها وزير الدفاع في ديسمبر الماضي.