39 في مكة والأحساء.. درجات الحرارة المسجلة اليوم

أ أ
أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39
درجة في مكة المكرمة والأحساء والصمان.
وأضاف أنه سجل اليوم 38 درجة في الدمام والدهناء، و37 في حفر الباطن والخرج، و36 درجة في الرياض والمدينة وجدة.
درجات
الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
أبها 13، وطريف والقريات 14، والباحة 16، والطائف 18 درجة مئوية.
طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاءوكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع تحسن درجات الحرارة
على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.