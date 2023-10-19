39 في مكة والأحساء.. درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة والأحساء والصمان.وأضاف أنه سجل اليوم 38 درجة في الدمام والدهناء، و37 في حفر الباطن والخرج، و36 درجة في الرياض والمدينة وجدة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:أبها 13، وطريف والقريات 14، والباحة 16، والطائف 18 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.

هطول أمطار وجريان سيول على 4 مناطق



ضباب على 3 مناطق



وأوضح أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من مرتفعات عسير والباحة .