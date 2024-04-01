عاجل.. بشرى من "سكن".. توفير 25 ألف وحدة للأسر الأشد حاجة خلال 2024

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وفرت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ”سكن“ 19.600 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة منذ انطلاقها، وتهدف إلى توفير 25 ألف وحدة سكنية خلال عام 2024.





توفير 25 ألف وحدة للأسر الأشد حاجة خلال 2024



أمير المنطقة الشرقية



منصة جود للإسكان



وكشف مدير حملة جود المناطق، فهد العنزي، خلال لقاء جود الشرقية وجود الأحساء وجود حفر الباطن، أن الحملة حققت إنجازًا بتوفير 400 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في المنطقة الشرقية، وذلك بفضل التعاون المثمر بين جميع الجهات المشاركة، ومنها أمانة المنطقة الشرقية ووسائل الإعلام المختلفة، وفقًا لـ"صحيفة اليوم".ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى توفير 10 آلاف وحدة سكنية لأكثر من 50 ألف شخص في مختلف مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.وأكد لـ ”اليوم“ على الدعم المتواصل الذي تحظى به الحملة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ومتابعة الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بدءًا من اختيار لشعار ”أكثر من رمال الشرقية“ وصولًا إلى المتابعة الحثيثة لكافة التفاصيل.وشدد العنزي على استمرار الحملة عبر منصة ”جود للإسكان“ لتمكين الجميع من المشاركة، سواء من خلال التبرعات المالية أو المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة.وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لجميع من أسهم في إنجاح الحملة، مؤكدًا على التزام ”سكن“ بمواصلة العمل لتوفير حلول سكنية مناسبة للأسر الأشد حاجة في جميع أنحاء المملكة.وأكد أن الحملة لا زالت مستمر عبر منصة جود للإسكان، ويمكن للجميع المشاركة سواء أفراد أو على مستوى كبار المانحين وشركات لإيجاد حلول سكنية مناسبة للأسر الأشد حاجة في المنطقة الشرقية.