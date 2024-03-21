ديوان المظالم يقلِّص مدة التقاضي في محاكمه من 427 يومًا إلى 68 يومًا

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كشف ديوان المظالم - ممثلًا في مركز دعم القرار - عن تقليص متوسط أمد التقاضي إلى 68 يومًا مع بداية العام 2024م.





تقليص أكثر من 350 يومًا من رحلة التقاضي



تحول رقمي متكامل لكافة خدمات التقاضي



مقياس تميز لسير الأعمال القضائية والإدارية،



وتمكَّن الديوان وبجميع محاكمه في مناطق المملكة وعبر مختلف مراحل التقاضي, من تقليص أكثر من 350 يومًا من رحلة التقاضي في القضاء الإداري خلال الخمس سنوات الماضية, وهو الذي أعلن بنهاية عام 2022م عن تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لعام 2025م من حيث أعداد المنجز من أعماله ومدد التقاضي لديه.تجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم نتيجة للتحديثات في إجراءات التقاضي وما صاحبها من تحول رقمي متكامل لكافة خدمات التقاضي وجلساته؛ شهد نقلة نوعية في جودة الأعمال وسرعة الإنجاز وبالتالي تقليص آماد التقاضي من رفع الدعاوى إلى صدور الحكم من 427 يومًا إلى 68 يومًا بما نسبته 85% مع بداية العام الحالي.ويؤكد ديوان المظالم أن تقليص أمد التقاضي , أحد أهم أهدافه الإستراتيجية، ويرى في ذلك مع جودة الأحكام الصادرة منه مقياس تميز لسير أعماله القضائية والإدارية، وتحظى مؤشرات الأداء وسير الإجراءات باهتمامٍ مباشرٍ من رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف وحرص دائم على كل ما من شأنه تحقيق جودة الأعمال وإنجازها.