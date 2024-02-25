"العدل": إصدار 117 ألف وثيقة صلح وعقد 735 ألف جلسة عبر "تراضي"

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أعلنت وزارة العدل عن عقد أكثر من 735 ألف جلسة مصالحة عبر منصة تراضي الإلكترونية، وذلك خلال عام 2023م.





"العدل" تصدر 117 ألف وثيقة صلح



عقد أكثر من 1.6 مليون جلسة صلح عبر "تراضي"



وأوضحت الوزارة، أن عدد وثائق الصلح الصادرة خلال 2023م بلغت أكثر من 117 ألف وثيقة صلح، حيث تعد مثابة سندات تنفيذية.وأفادت أنه منذ تدشين منصة تراضي، جرى عقد أكثر من 1.6 مليون جلسة صلح؛ استفاد منها أكثر من 3 ملايين مستفيد، وأصدرت خلالها 290 ألف وثيقة صلح.وأشارت إلى أن "تراضي" تتيح حل النزاعات عن بعد دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة؛ بهدف التيسير على المستفيدين، وسهولة الحصول على الخدمة، حيث يقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa ؛ ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من "تراضي" تطوراً ملموساً يواكب المرحلة والتحول الرقمي، وذلك بإطلاق عددٍ من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري.