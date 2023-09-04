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دولة عربية تسجل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

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متحور كورونا
أ أ
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أعلنت تونس تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "إي جي 5" لدى رضيع بإحدى مستشفيات العاصمة التونسية.


استقرار حالة الرضيع:


وقال عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة كورونا ورئيس لجنة التلقيح هاشمي الوزير إن حالة الرضيع مستقرة بعد مغادرته المستشفى ولم يتسبب في حالة عدوى داخل المؤسسة الاستشفائية أو في محيط عائلته.

وأشار إلى أن المتحور الجديد لكورونا لا يمثل تهديدًا على صحة المواطنين مقارنة بالمتحورات الأخرى التي أثرت بشكل واضح على المنظومة الصحية.

أبرز أعراض متحور EG5



الحمى وارتفاع درجات حرارة الجسم وهو ما يدل على أن الجسم يحاول محاربة العدوى، وارتفاع درجات حرارة الجسم أحد أكثر الأعراض الشائعة لفيروس كورونا عموما ويمكن أن تبدأ الحمى في أي مكان على مدار يومين إلى أسبوعين وذلك بعد التعرض لفيروس كورونا أو المتحور EG5.

"الحمى - السعال - العطس" بعض أعراض فيروس كورونا الأكثر شيوعًا ومنها أيضا التهاب الحلق أو سيلان الأنف، إضافة إلى التعب العام وفقدان حاسة الشم والتذوق.

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