الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

لأول مرة.. خط سكك حديد يربط بين إيران ودولة عربية

سكة حديد
سكة حديد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
في تطور جديد للعلاقات الإيرانية العراقية، وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة اللبنة الأولى لإنشاء أول خط للسكك الحديد يربط العراق بشبكة السكك الحديد في إيران.

خط سكة حديد بين العراق وإيران:


ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له  :"أن الهدف سيكون رفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا".

وأوضح السوداني أن المشروع ظل قيد المناقشة لسنوات قبل التوصل إلى اتفاق في 2021.

ووجه الشكر لطهران على توليها إزالة الألغام التي ستنفذ على الحدود قبل إنشاء خط السكة الحديد، وكذلك لتركيب جسر للسكة الحديد مستقبلاً فوق شط العرب، وهو نهر كبير تختلط فيه مياه نهري دجلة والفرات.

وذكرت وكالة أنباء إرنا أن المشروع سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية. 

فيما رحب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر بالمشروع الاستراتيجي الذي سيكتمل خلال العامين المقبلين.

اقرأ أيضا

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من موجة حارة على العاصمة المقدسة

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

لذوي الإعاقة.. مهلة 6 أشهر لتصحيح المشاريع المتعثرة

الداخلية: تصوير بطاقة الهوية في تطبيق "تيك توك" غير مسموح

تعرف على آداب وممنوعات "التعليم" لحضور الفصول الافتراضية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

حالة مطرية
7:18 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

منها مكة.. خبير طقس يتوقع انحسار الحالة المطرية على هذه المناطق

الإسعاف الجوي
7:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. إخلاء طبي لـ10 مواطنين من عدة دول خلال شهر

وزير النقل المهندس صالح الجاسر
6:54 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الجاسر: المملكة الثامنة عالميًا في مناولة الحاويات 2030

أمطار وسيول 3
4:26 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد" أمطار وبرد ورياح على مكة والمدينة وبعض المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي