الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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44 مئوية.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بمكة ومناطق المملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في الدهناء والصمان، و43 في التنهات والخرج، وأقلها 14 درجات في طريف بالحدود الشمالية.
وأضاف أنه سجل اليوم، 42 درجة في مكة والأحساء وحفر الباطن، و41 في الرياش، و38 في المدينة والمنورة.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والسودة 14، والقريات 15، وأبها 17، وتبوك 18، والطائف 19 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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