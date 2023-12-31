درجتان في عسير.. انخفاض ملحوظ للحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في القنفذة، وأقلها 2 في السودة في عسير.
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وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جدة، و29 في مكة و28 في ينبع، و22 في المدينة المنورة، و21 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 2، وطريف وعرعر وسكاكا 7، وأبها وتبوك والقريات 8، والباحة 9، والطائف 10 درجات مئوية.