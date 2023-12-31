درجتان في عسير.. انخفاض ملحوظ للحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أ أ

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في القنفذة، وأقلها 2 في السودة في عسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جدة، و29 في مكة و28 في ينبع، و22 في المدينة المنورة، و21 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 2، وطريف وعرعر وسكاكا 7، وأبها وتبوك والقريات 8، والباحة 9، والطائف 10 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.