أقلها 3 بالسودة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32
درجة في جازان والقنفذة، وأقلها 3 درجات في السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 31 في جدة و30 في مكة المكرمة، و27 في المدينة المنورة، و25 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 3، وأبها 6، والباحة وطريف7، والقريات 8، والطائف 9 درجات مئوية.