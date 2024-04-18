درجات الحرارة.. العظمى 38 في مكة والصغرى 10 بمرتفعات عسير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 درجة في مكة المكرمة، وأقلها 10 درجة في السودة بمرتفعات عسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في جازن، و35 في جدة، و34 في تبوك والعلا ووادي الدواسر والمدينة المنورة، و32 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 10، وأبها والباحة وطريف والطائف 15، وحائل 16، ورفحاء والداودمي وعرعر وتبوك 17 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.