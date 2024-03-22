الجمعة 12 رمضان.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة بـ8 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36 في شرورة وأقلها 8 درجات في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في مكة المكرمة وجازان ووادي الدواسر وينبع، و32 في بيشة، و31 في نجران، و30 في المدينة المنورة، و29 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 8، والقريات والسودة 9، وعرعر وتبوك 11، ورفحاء والتنهات والدهناء والصمان 13 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.