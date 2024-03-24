الأحد 14 رمضان.. شرورة الأعلى حرارة بـ 39 وطريف الأقل بـ 7 مئوية

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39
في شرورة و36 في ودي الدواسر، وأقلها 7 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في بيشة ونجران، و33 في نجران، و30 في مكة المكرمة والخرج، و28 في الرياض و27 درجة في المدينة المنورة.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 7، والقريات 8، والسودة وتبوك 9، وعرعر 11، ورفحاء العلا 14 درجة مئوية.