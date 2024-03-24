الأحد 14 رمضان.. شرورة الأعلى حرارة بـ 39 وطريف الأقل بـ 7 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 في شرورة و36 في ودي الدواسر، وأقلها 7 درجات في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في بيشة ونجران، و33 في نجران، و30 في مكة المكرمة والخرج، و28 في الرياض و27 درجة في المدينة المنورة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 7، والقريات 8، والسودة وتبوك 9، وعرعر 11، ورفحاء العلا 14 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.