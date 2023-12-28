أقلها 5.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في القنفذة، وأقلها 5 في السودة في عسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 28 درجة في مكة وجدة وشرورة وينبع، و26 في الرياض والدمام، و25 في المدينة المنورة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 5، وطريف وأبها 8، والباحة والقريات 11، والطائف 13 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.