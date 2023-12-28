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أقلها 5.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

جرحات الحرارة - انخفاض - الشتاء
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في القنفذة، وأقلها 5 في السودة في عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 28 درجة في مكة وجدة وشرورة وينبع، و26 في الرياض والدمام، و25 في المدينة المنورة.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 5، وطريف وأبها 8، والباحة والقريات 11، والطائف 13 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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