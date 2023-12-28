أقلها 5.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في القنفذة، وأقلها 5 في السودة في عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 28 درجة في مكة وجدة وشرورة وينبع، و26 في الرياض والدمام، و25 في المدينة المنورة.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 5، وطريف وأبها 8، والباحة والقريات 11، والطائف 13 درجات مئوية.