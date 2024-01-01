أقلها 2 وأعلاها 31.. انخفاض ملحوظ للحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في مكة والقنفذة، وأقلها 2 في السودة في عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جدة وجازان، و29 في شرورة، و24 في المدينة المنورة، و23 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 2، وطريف 6، وأبها وتبوك والقريات 8، والباحة والطائف 9 درجات مئوية.