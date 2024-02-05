درجات الحرارة.. العظمى 31 في جازان و2 في طريف

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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* درجات الحرارة العظمى



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في جازان، وأقلها 2 درجة مئوية في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 28 درجة في مكة المكرمة، و23 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.





* درجات الحرارة الصغرى



أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 2، القريات وتبوك 3، عرعر 4 وسكاكا 5، وحائل وحفر الباطن ورفحاء 6، والسودة والصمان 7، والعلا والطائف ونجران 9 درجات مئوية.





أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وكان المركز الوطني للأرصاد ، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.