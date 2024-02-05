درجات الحرارة.. العظمى 31 في جازان و2 في طريف

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في جازان، وأقلها 2 درجة مئوية في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 28 درجة في مكة المكرمة، و23 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 2، القريات وتبوك 3، عرعر 4 وسكاكا 5، وحائل وحفر الباطن ورفحاء 6، والسودة والصمان 7، والعلا والطائف ونجران 9 درجات مئوية.
أمطار
غزيرة ورياح مغبرةوكان
المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط
أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.