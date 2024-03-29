خطيب المسجد النبوي: أيها الصائمون.. يوشك ضيفكم على الارتحال والانتقال فاغتنموا بواقيه

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قال خطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير: أيها الصائمون.. لقد مضت من شهركم بواكره، وطلت أواخره، وذهبت فواتحه، وحلت خواتمه، ويوشك ضيفكم على الارتحال والانتقال، فاغتنموا بواقيه.





الخاسر المحروم من أضاع موسم الهبات



العشر الأواخر بدت وليلة القدر قد دنت



وأضاف خلال خطبة الجمعة من المسجد النبوي اليوم، أن الخاسر المحروم من أضاع موسم الهبات والنفحات وفرط في شهر البركات والرحمات.وبين أن لا قبيحة يُقبح عليه المرء كالتثاقل في الفروض والواجبات، والتاكسل في الطاعات، والمسارعة للمحرمات، والمسابقة في المنكرات.وأشار إلى دخول العشر الأواخر من رمضان بأن العشر الزاهيات الزاكيات قد بدت، وأن ليلة القدر المجللة المفخمة قد دنت، وعلى الجميع ترك النوم والجد والاجتهاد، فباب التوبة ما زال مفتوحًا