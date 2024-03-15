خطيب المسجد النبوي: لتكن أيها المسلم في صومك متصفًا بجميل الأقوال والأعمال

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قال خطيب المسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ: إنه من مقاصد صوم شهر رمضان المبارك، التربية على الإحسان بجميع صوره، والجود بمختلف أشكاله.





لتكن أيها المسلم في صومك متصفًا بجميل الأقوال والأعمال

الحكمة من صوم رمضان

جموع المصلين يؤدون أول صلاة جمعة في رمضان بالمسجد النبوي

وأوضح خلال خطبة الجمعة، أنه على المسلم أن يتصف في صومه بجميل الأقوال والأفعال، والتزين بأفضل الأخلاق والتصرفات في كافة تعاملاته، ليفوز بالجزاء الأعظم عند الله عز وجل.وأضاف أنه من الحكم الظاهرة للصوم، تربية الصائمين على عبادة سلامة العبد من أذى الخلق والإضرار بهم بأي تصرف قولي أو فعلي، وتلك مقاصد تعود بالخير على الفرد والمجتمع.يأتي هذا في وقت أدى جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار اليوم صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ بالمسجد النبوي وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .