خطيب المسجد النبوي: أول جمعة من رمضان اجتمعت فيها أفضلية اليوم مع أفضل الشهور

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قال
خطيب المسجد النبوي الدكتور حسين آل الشيخ: إن اليوم الجمعة الخامس من رمضان اجتمعت فيه أفضلية اليوم مع أفضلية
الشهر.
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جمعة من رمضان اجتمعت فيها أفضلية اليوم مع أفضل الشهوروأوضح
خلال خطبة الجمعة من المسجد النبوي، أن شهر
رمضان هو شهر القرآن والخير البرك والإحسان.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسونوأفضلية
الشهر الكريم أن جعل الله فيه خيرًا كثيرًا لأمة الإسلام، أوله الصيام وأجره
وفضله العظيم، مؤكدًا أن للصائم عن الله تعالى منزلة ومكانة خاصة لأن الصوم له سبحانه وهو يجزي
به.
الهدف الأسمى والغاية العليا من شعائر العباداتوأضاف
أن الهدف الأسمى والغاية العليا من شعائر العبادات، هو تحقيق التوحيد الخالص
للخالق جل وعلا.
وأشار إلى أنه في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله حاجة إلا اعطاها الله إياها.
بث_مباشر لـ #خطبة_الجمعة و #صلاة_الجمعة من #المسجد_النبوي بـ #المدينة_المنورة— القرآن الكريم (@Quran_Live24) March 15, 2024
خطيب الجمعة 5 #رمضان #1445هـ
فضيلة الشيخ د. #حسين_آل_الشيخ
#صدقة عن والدينا ، و #جميع_المسلمين.
#Madinah_Live #alJumuah #khutbat_alJumuah https://t.co/1vLwC0j1z5