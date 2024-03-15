خطيب المسجد النبوي: أول جمعة من رمضان اجتمعت فيها أفضلية اليوم مع أفضل الشهور

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قال خطيب المسجد النبوي الدكتور حسين آل الشيخ: إن اليوم الجمعة الخامس من رمضان اجتمعت فيه أفضلية اليوم مع أفضلية الشهر.





أول جمعة من رمضان اجتمعت فيها أفضلية اليوم مع أفضل الشهور



وفي ذلك فليتنافس المتنافسون



الهدف الأسمى والغاية العليا من شعائر العبادات



وأوضح خلال خطبة الجمعة من المسجد النبوي، أن شهر رمضان هو شهر القرآن والخير البرك والإحسان.وأفضلية الشهر الكريم أن جعل الله فيه خيرًا كثيرًا لأمة الإسلام، أوله الصيام وأجره وفضله العظيم، مؤكدًا أن للصائم عن الله تعالى منزلة ومكانة خاصة لأن الصوم له سبحانه وهو يجزي به.وأضاف أن الهدف الأسمى والغاية العليا من شعائر العبادات، هو تحقيق التوحيد الخالص للخالق جل وعلا.وأشار إلى أنه في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله حاجة إلا اعطاها الله إياها.