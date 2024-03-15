الجمعة، 05 رمضان 1445 ، 15 مارس 2024

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خطيب المسجد النبوي: أول جمعة من رمضان اجتمعت فيها أفضلية اليوم مع أفضل الشهور

خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ
فضيلة الشيخ د. حسين آل الشيخ
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قال خطيب المسجد النبوي الدكتور حسين آل الشيخ: إن اليوم الجمعة الخامس من رمضان اجتمعت فيه أفضلية اليوم مع أفضلية الشهر.اضافة اعلان

أول جمعة من رمضان اجتمعت فيها أفضلية اليوم مع أفضل الشهور

وأوضح خلال خطبة الجمعة من المسجد النبوي، أن شهر  رمضان هو شهر القرآن والخير البرك والإحسان.

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

وأفضلية الشهر الكريم أن جعل الله فيه خيرًا كثيرًا لأمة الإسلام، أوله الصيام وأجره وفضله العظيم، مؤكدًا أن للصائم عن الله تعالى  منزلة ومكانة خاصة لأن الصوم له سبحانه وهو يجزي به.

الهدف الأسمى والغاية العليا من شعائر العبادات

وأضاف أن الهدف الأسمى والغاية العليا من شعائر العبادات، هو تحقيق التوحيد الخالص للخالق جل وعلا.
وأشار إلى أنه في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله حاجة إلا اعطاها الله إياها.

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