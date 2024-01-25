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بكاميرات ذكية وأجهزة استشعار.. تطبيق الآلية الجديدة لزيارة الروضة الشريفة

الروضة الشريفة
آلية زيارة الروضة الشريفة
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بدأت وكالة المسجد النبوي الشريف والجهات المعنية، في تطبيق الآلية الجديدة لزيارة الروضة الشريفة، والتي تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية.اضافة اعلان

تطبيق الآلية الجديدة لزيارة الروضة الشريفة

يتم تعريف الزائر بالخطوات لأداء الزيارة بلغات متعددة عبر خطوات سهلة والحجز عبر منصة "نسك"، ومن ثم يتلقى رسالة تأكيد للموعد.
وقبل موعد الزيارة بـ24 ساعة يتم تذكير الزائر بالموعد ويطلب منه التأكيد أو الإلغاء، ولا يمكن استخدام الباركود الخاص بالزيارة قبل الموعد المحدد.

تتم جميع إجراءات الزيارة عبر منصة "نسك"

وفور وصول الزائر لساحات المسجد النبوي الشريف يتم توجيهه عبر شاشات إرشادية إلى المداخل المخصصة للزيارة، ويتم استقباله عبر كوادر مدربة وإرشاده لمراحل الزيارة.
ويقوم الزائر قبل وصول الروضة الشريفة بمسح الباركود عبر البوابات الآلية ومن ثم يتوجه إلى منطقة الانتظار ومن ثم التفويج.
وتتم إعادته عبر مناطق مخصصة إذا لم يكن التصريح فعالاً خلال هذا التوقيت.

تخصيص مسار خاص لذوي الهمم لزيارة الروضة

وخصصت وكالة المسجد النبوي الشريف مسارًا خاصًا لذوي الهمم، ويتم تقسيم مناطق التفتيح وفق تطبيق مساحة الروضة الشريفة، وتم وضع شاشات إرشادية بعدة لغات لتوعية الزوار بآداب الزيارة.
وتجهيز المواقع المخصصة للانتظار تجهيزاً كاملاً لراحتهم، وعند دخول توقيتهم يتم توجيههم مباشرة إلى مدخل الروضة الشريفة عبر مسارات منظمة وموحدة حتى وصولهم إلى مكان الصلاة.
وفور انتهاء موعد الزيارة، يتم توجيه الزوار إلى مخارج مخصصة.

تنفيذ آلية الزياة عبر كاميرات ذكية وأجهزة استشعار

وتتم المتابعة وفق أنظمة رقمية متطورة تعمل عبر كاميرات ذكية وأجهزة استشعار لتتبع نمط الحركة في الدخول والخروج، ومعرفة أعداد الزائرين عبر الخرائط التفاعلية الحرارية والجغرافية.

غرف تحكم مشترك تجمع كل الجهات المعنية

وتتم إدارة المشروع والحشود والتفويج والأنظمة الرقمية عبر غرف تحكم مشتركة، تجمع كل الجهات المعنية لتفويج الزوار للتنسيق المباشر بينهم.
وكذلك لوضع الحلول السريعة في حالة تكدس الزوار، وتصدر تقارير مستمرة بهدف تطوير وتحسين الخدمة بشكل مستمر.

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