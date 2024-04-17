خطوط جنوب الصين الجوية تُطلق أول مسار مباشر بين الصين والمملكة

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أقامت خطوط جنوب الصين الجوية حدثًا خاصًا للاحتفال بإطلاق الرحلة الافتتاحية للمسار المباشر الذي يربط بين مطار بكين داشينغ الدولي، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، يوم 16 أبريل، ليكون بذلك أول مسار تُطلقه شركة طيران صينية يربط البر الرئيسي الصيني مباشرة بالمملكة .



علامة فارقة لخطوط جنوب الصين الجوية:



توطيد التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين:



وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، ماجد خان، أن إطلاق هذه الرحلة الافتتاحية تُمثّل علامة فارقة لخطوط جنوب الصين الجوية، بوصفها أول رحلة جوية لشركة طيران صينية تهبط على أرض المملكة العربية السعودية، وتمثل هذه المناسبة بداية حقبة جديدة من التواصل والنمو المتبادل بين البلدين.وأبان أن برنامج الربط الجوي، بالتعاون مع جميع الأطراف داخل منظومة الربط الجوي في المملكة، أدى دورًا رئيسيًا في تسهيل هذه الشراكة، التي تفتح بدورها فرصًا جديدة للزوّار السعوديين والصينيين على حدٍ سواء، والذين يتطلعون لاستكشاف تاريخ وثقافة البلدين، مشيراً إلى أن هذا المسار يُعزِّز الجسر الذي يربط بين المملكة والصين، متطلعاً للآفاق التي سيفتحها هذا التعاون مع خطوط جنوب الصين الجوية، وما سيُثمر عنه من ربطٍ سلسٍ ودائم بين البلدين.بدوره قال نائب المدير العام للجنة التوجيهية التجارية لخطوط جنوب الصين الجوية، تشانغ دونغ شنغ: "يُجسِّد إطلاق هذا المسار الجديد الجهود المشتركة الساعية لتعزيز التعاون بين الصين والمملكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، كما يُثبِت التزام شركة جنوب الصين بتسهيل الترابط بين "مبادرة الحزام والطريق" ورؤية المملكة 2030".وأشار إلى أن إطلاق هذا المسار لن يُسهم فحسب في تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بل سيُوطّد التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين.وقد سُيّرت الرحلة الافتتاحية للمسار بطائرة من طراز "إيرباص A330-300"، وعلى متنها 240 راكبًا، واتّسمت الرحلة بطابعٍ خاص يمزج في تصاميمه بين ملامح الثقافتين السعودية والصينية، احتفالًا بإطلاق المسار الجديد، مما خلق تجربة سفر مميزة.يذكر أن تسيير الرحلات بين مطار بكين داشينغ الدولي ومطار الملك خالد الدولي يوما السبت والثلاثاء، حيث تغادر الرحلة "CZ5077" المتجهة من مطار بكين داشينغ الدولي إلى الرياض عند الساعة 03:10 مساءً بتوقيت بكين، وتصل إلى مطار الملك خالد الدولي عند الساعة 08:10 مساءً بتوقيت الرياض، وتستغرق الرحلة قرابة 10 ساعات.وتغادر رحلة العودة "CZ5078" من مطار الملك خالد الدولي عند الساعة 10:10 بتوقيت الرياض، وتهبط في مطار بكين داشينغ الدولي عند الساعة 12:00 من اليوم التالي، وتستغرق الرحلة قرابة 8 ساعات و50 دقيقة.