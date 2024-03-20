طوارئ على مدار الساعة.. خطة التعامل مع أمطار الرياض

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كشفت أمانة منطقة الرياض عن خططها في مواجهة الأخطار المحتملة الناتجة عن هطول الأمطار، وذلك انطلاقًا من تعزيز رفع مستوى السلامة العامة للسكان وزوّار مدينة الرياض.



التعامل مع ما قبل الحالة المطرية:



تصريف مياه الأمطار



وتضمنت الخطط- وفق صحيفة اليوم- التعامل مع ما قبل الحالة المطرية، وأثناء هطول الأمطار، وكذلك بعدها، إذ قامت الأمانة بتوزيع فرقها الميدانية المتخصصة، لرفع جاهزية الطرق إلى جانب تنظيف مجاري شبكات تصريف الأمطار والسيول.كما تضمنت التأكد من إزالة جميع العوائق التي في مجاري المياه، مع تفعيل الجانب التوعوي للسكان ببث الرسائل والإرشادات، وتوقعات الحالات المطرية عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.وتستمر الأمانة في متابعة الحالة المطرية، واستقبال البلاغات وحالات الطوارئ على مدار الساعة، واستعداد الكوادر البشرية في مختلف المواقع، وتفقد شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول.يذكر أن أمانة منطقة الرياض تعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للسكان، من خلال تحسين مستوى تغطية وجودة شبكات تصريف مياه الأمطار، من خلال زيادة المساحات المغطاة بشبكة تصريف السيول، لتحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة، مع الحرص على جودة التنفيذ وفق أعلى المعايير المعتمدة.