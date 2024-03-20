الأربعاء، 10 رمضان 1445 ، 20 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل ورسميًا.. "التدريب التقني":إلغاء نظام الثلاثة فصول وتحويلها لفصلين

التدريب التقني
التدريب التقني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن فهد العتيبي، متحدث التدريب التقني والمهني، عن إلغاء نظام الثلاثة فصول بالكليات التقنية والمعاهد التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني  وتحويلها إلى نظام الفصلين بداية من العام المقبل.اضافة اعلان

إلغاء نظام الثلاثة فصول:

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبا رية" أن الدراسة في الكليات والمعاهد التقنية التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني ستتحول إلى نظام فصلين بدءاً من العام القادم.
وأضاف، أن الفصل الثالث الحالي هو آخر فصل ثالث وفق هذا النظام، مضيفًا أنه في هذا الفصل تم قبول 37 ألف متدرب بمختلف البرامج التقنية والصناعية.

قبول أكثر من 36 ألف متدرب بالفصل الثالث:

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد المتدربين والمتدربات المقبولين بالفصل الثالث من هذا العام بلغ 36,857 متدربًا ومتدربة بمختلف البرامج التدريبية.
 وأوضحت المؤسسة أن عدد المقبولين في الكليات التقنية للبنين بلغ 20.969 متدربًا، وفي الكليات التقنية للبنات بلغ 9229 متدربة.
في حين وصل عدد المقبولين في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد إلى 6659 متدربًا.
 يذكر أن عدد المتدربين والمتدربات المستمرين في مختلف البرامج التدريبية المقدمة في المنشآت التدريبية يصل إلى حوالي 207 آلاف متدرب ومتدربة.

اقرأ أيضا

هل تذكرون جريمة قتل "سائق السطحة"؟.. القاتل يظهر من داخل السجن ويكشف السبب

مجلس الوزراء: تحديد يوم 27 من شهر مارس يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء كل عام

"المرور"" 5 آلاف ريال غرامة نقل الركاب دون ترخيص

عاجل.. 18 قرارا يصدرها مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ضباب - شبوره - الطقس 5:43 ص الثلاثاء، 20 فبراير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للموظفين: رياح متربة وضباب.. اعتنوا بأنفسكم

طريق جدة 10:20 م الإثنين، 19 فبراير 2024

طريق جدة مكة المباشر .. يختصر المسافة لـ 35 دقيقة لخدمة ضيوف الرحمن

ا 10:22 م الإثنين، 19 فبراير 2024

ضيوف برنامج خادم الحرمين يروون قصصهم مع اللحظات الأولى من سماعهم خبر الاختيار

علم المملكة 11:00 م الإثنين، 19 فبراير 2024

عاجل.. إجازة يوم التأسيس مدفوعة الأجر.. و22 رمضان آخر عمل