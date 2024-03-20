عاجل ورسميًا.. "التدريب التقني":إلغاء نظام الثلاثة فصول وتحويلها لفصلين

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أعلن فهد العتيبي، متحدث التدريب التقني والمهني، عن إلغاء نظام الثلاثة فصول بالكليات التقنية والمعاهد التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني وتحويلها إلى نظام الفصلين بداية من العام المقبل.



إلغاء نظام الثلاثة فصول:



قبول أكثر من 36 ألف متدرب بالفصل الثالث:







متحدث التدريب التقني والمهني فهد العتيبي: ستحول الكليات التقنية والمعاهد التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني إلى نظام فصلين#الإخبارية pic.twitter.com/ojBQXW2JvU فيديو | بدءا من العام المقبل..متحدث التدريب التقني والمهني فهد العتيبي: ستحول الكليات التقنية والمعاهد التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني إلى نظام فصلين #نشرة_التاسعة March 19, 2024

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبا رية" أن الدراسة في الكليات والمعاهد التقنية التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني ستتحول إلى نظام فصلين بدءاً من العام القادم.وأضاف، أن الفصل الثالث الحالي هو آخر فصل ثالث وفق هذا النظام، مضيفًا أنه في هذا الفصل تم قبول 37 ألف متدرب بمختلف البرامج التقنية والصناعية.وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد المتدربين والمتدربات المقبولين بالفصل الثالث من هذا العام بلغ 36,857 متدربًا ومتدربة بمختلف البرامج التدريبية.وأوضحت المؤسسة أن عدد المقبولين في الكليات التقنية للبنين بلغ 20.969 متدربًا، وفي الكليات التقنية للبنات بلغ 9229 متدربة.في حين وصل عدد المقبولين في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد إلى 6659 متدربًا.يذكر أن عدد المتدربين والمتدربات المستمرين في مختلف البرامج التدريبية المقدمة في المنشآت التدريبية يصل إلى حوالي 207 آلاف متدرب ومتدربة.