خطوات حجز تصرح عمرة من داخل المملكة

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أعلنت
وزارة الحج والعمرة، استمرار إتاحة الحجوزات لأداء مناسك العمرة وذلك عبر تطبيق
"نسك".
وأكدت أنه تم فتح إصدار التصاريح لعمرة شهر ربيع لتكون العمرة سهلة وميسرة، مطالبة بالمبادرة بحجز الموعد عبر تطبيق "نسك".
خطوات
لحجز تصرح عمرة من داخل المملكةوأوضحت
أنه للحجز من داخل المملكة للعمرة عبر موقع الوزارة، يجب إتباع الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى موقع الوزارة.
2 - اختيار/إنشاء حجز جديد.
3 - الموافقة على الشروط والأحكام.
4 - اختيار باقة العمرة المناسبة.
5 - إدخال بيانات الحساب المصرفي.
6 - إتمام الحجز من خلال رسالة نصيّة على الهاتف الجوّال، وظهور معلومات الحجز على لوحة المُستخدم.