خطوات حجز تصرح عمرة من داخل المملكة

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، استمرار إتاحة الحجوزات لأداء مناسك العمرة وذلك عبر تطبيق "نسك".

وأكدت أنه تم فتح إصدار التصاريح لعمرة شهر ربيع لتكون العمرة سهلة وميسرة، مطالبة بالمبادرة بحجز الموعد عبر تطبيق "نسك". اضافة اعلان





خطوات لحجز تصرح عمرة من داخل المملكة



حجز باقات العمرة عبر منصة نسك



جهود الملكة متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن



وأوضحت أنه للحجز من داخل المملكة للعمرة عبر موقع الوزارة، يجب إتباع الخطوات التالية:1 - الدخول إلى موقع الوزارة.2 - اختيار/إنشاء حجز جديد.3 - الموافقة على الشروط والأحكام.4 - اختيار باقة العمرة المناسبة.5 - إدخال بيانات الحساب المصرفي.6 - إتمام الحجز من خلال رسالة نصيّة على الهاتف الجوّال، وظهور معلومات الحجز على لوحة المُستخدم.فيما تعد "منصة نسك" المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق.وتأتي تلك الإجراءات ضمن جهود وزارة الحج والعمرة في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.