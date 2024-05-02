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صحيفة تواصل الالكترونية

هذه المناطق الأعلى استخدامًا للإنترنت بالمملكة

متصفح سامسونج إنترنت
انتشار واسع للإنترنت بالمملكة
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أظهرت أحدث بيانات لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن نسبة استخدام الإنترنت في العمل بالمملكة خلال عام 2023 بلغت 43.4%، مقابل 84.7% في المنزل، و72% أثناء التنقل.اضافة اعلان

أكثر من 7 ساعات يوميًا

وقضى أكثر من نصف المستخدمين في المملكة 7 ساعات وأكثر يوميًا في استخدام الإنترنت، وأن ساعات الذروة خلال اليوم في الاستخدام كانت بين التاسعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً.
وسجل يوم الجمعة ذروة الاستخدام خلال أيام الأسبوع. وكانت الهيئة قد رصدت ديسمبر كشهر الذروة ضمن شهور العام.


استهلاك 44 جيجا بايت شهريًا

وكشف التقرير عن معلومات تفصيلية حول نمو انتشار استخدام الإنترنت في المملكة، الذي وصلت نسبته إلى 99%، حيث وصل معدل استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد إلى 44 جيجا بايت شهريًا ليصل إلى 3 أضعاف الاستهلاك العالمي.
وكان الشباب من فئة 25 إلى 29 عامًا هم الأكثر استخدامًا للإنترنت بنسبة كاملة.

المناطق الشمالية في المقدمة

وعلى مستوى المناطق، حظيت المناطق الشمالية بالنسب الأعلى في استخدام الإنترنت، وتشمل حائل والجوف بذات النسبة البالغة 99.7%، تليها الرياض والحدود الشمالية بنسبة 99.4%، ثم الشرقية بنسبة 99.2%.
وفيما يتعلق بأبرز الأنشطة المستخدمة بالترتيب جاء نشاط تحميل البرامج والتطبيقات أولاً بنسبة 62.2% في استخدام الانترنت، ويليه شراء السلع والخدمات الافتراضية بنسبة 75.1% بينما حلت متابعة الأخبار والمدونات ثالثا بـ54.8% وحل تحميل الألعاب والأفلام والصور رابعًا بنسبة مقاربة 53.8%، بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن".

تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا بالمملكة

وكشف التقرير عن تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا بالمملكة.
وجاءت القائمة على النحو التالي: 
"واتساب" - 90.9% 
"سناب شات" - 77.8%
"يوتيوب" - 74%
"تيك توك" - 72.3%
"إكس" - 45.7
"إنستجرام" -39.6%
"تليجرام" - 22.8%
"فيسبوك" - 22.2%
"إيمو" - 12.2%
"فيسبوك" - 9.5%
"لينكد إن" - 4.3%
"لاين" - 2.5%

جوجل الأكثر زيارة بالمملكة

وتصدر محرك البحث جوجل، قائمة المواقع الأكثر زيارة في المملكة، ثم اليوتيوب وبعدهما منصة "إكس وفيسبوك وتيكتوك تواليًا.

السيدات الأعلى استخدامًا للخدمات البنكية الإلكترونية

واحتلت السيدات النسب الأعلى في استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية، والتسوق عبر الإنترنت.
بينما جاء استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية بنسبة أعلى تصل إلى 95.5% وتقدم في استخدامه الرجال، يليه استخدام الخدمات الإلكترونية البنكية 73.6% والتسوق عبر الإنترنت 63.7% وتفوقت فيه النساء بنسب الاستخدام الأعلى.





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