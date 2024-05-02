الدفاع المدني بجدة يخمد حريقًا بمصنع في المدينة الصناعية الأولى

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أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن "مدني جدة" تمكن من إخماد حريقًا بمصنع في المدينة الصناعية الأولى، ولا إصابات.



تحرك من الدفاع المدني:

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن قواتها تحركت بسرعة لمباشرة حريق ضخم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.





السيطرة على حريق في مصنع أحبار بجدة



لم تسجل أي خسائر في الأرواح



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن فرق الدفاع المدني في جدة سيطرت على حريق شب في أحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية جنوبي المحافظة.وأكدت أن الخسائر انحصرت في المصنع وعدد من المركبات المتوقفة خارج المصنع لحظة اندلاع الحريق.وبينت في الوقت نفسه، أنه ولله الحمد، لم تسجل أي خسائر في الأرواح.