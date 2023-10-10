"عندي إيقاف خدمات هل أستطيع السفر للخليج ؟".. توضيح مهم من الجوازات



تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن تأثير وقف الخدمات على قرار السفر. اضافة اعلان



السفر لدول الخليج



وقال المستفيد: عند استفسار بسيط عندي إيقاف خدمات هل أقدر أسافر دول الخليج؟



وردا على ذلك، قالت الجوازات إن إيقاف الخدمات لا يمنع المواطن من السفر خارج المملكة.



في وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر "60، 90، 120 يومًا"، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار.

حساب مدة التأشيرة

وأكدت أن مدة التأشيرة يتم حسابها من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار.





3 سنوات هجرية

في الوقت نفسه، أكدت "الجوازات" على أن التعليمات تنص على أن من خرج ولم يعد يُمنع من الدخول لمدة ٣ سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة.

وبينت أن التعليمات تنص على أن من خرج ولم يعد يمنع من الدخول لمدة ٣ سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري.





تمديد تأشيرة مقيم من الخارج

ونوهت إلى إمكانية تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد.

وفي وقت سابق، أكّدت المديرية جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية.



وعليكم السلام، إيقاف الخدمات لا يمنع المواطن من السفر خارج المملكة. سعدنا بتواصلك