توضيح عاجل لـ "الجوازات" بشأن مد تأشيرة الخروج والعودة

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كشفت المديرية العامة للجوازات أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر "60، 90، 120 يومًا"، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار. اضافة اعلان





حساب مدة التأشيرة



3 سنوات هجرية



تمديد تأشيرة مقيم من الخارج



وأكدت أن مدة التأشيرة يتم حسابها من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار.في الوقت نفسه، أكدت "الجوازات" على أن التعليمات تنص على أن من خرج ولم يعد يُمنع من الدخول لمدة ٣ سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة.وبينت أن التعليمات تنص على أن من خرج ولم يعد يمنع من الدخول لمدة ٣ سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري.ونوهت إلى إمكانية تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد.وفي وقت سابق، أكّدت المديرية جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية.