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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 5 خطوات لطلب تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على الواردات

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ضريبة القيمة المضافة
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، خطوات لطلب تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على الواردات.

خطوات تقديم طلب سداد ضريبة القيمة المضافةاضافة اعلان

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح تقديم طلب لتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على الواردات.

الخطوات

1 - سجل الدخول في البوابة.
2 - انتقل إلى تبويب ضريبة القيمة المضافة.
3 - اختر طلب تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة.
4 - املأ النموذج.
5 - قدّم الطلب.

شروط استخدام الخدمة

1 - أن يستخدم المكلف الفترة الضريبية الشهرية، وينوي استيراد السلع بصورة شهرية على الأقل.
2 - أن يتم تقديم الإقرارات الضريبية وعمليات السداد في الوقت المحدد.
3 - أن تستوفى جميع الالتزامات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
4 - نسبة السيولة المالية لآخر 5 سنوات, وضمان مصرفي لثلاثة شهور.

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