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صحيفة تواصل الالكترونية

"مكافحة الفساد": إيقاف 176 شخصًا متهمين بغسل الأموال والتزوير بـ7 جهات حكومية

نزاهة
نزاهة
أ أ
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إيقاف 176 شخصًا من 6 وزارات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بتهمة الرشوة والاستغلال وغسل الأموال والتزوير.اضافة اعلان

أكثر من 3 آلاف و600 جولة

وقالت الهيئة، إنها باشرت خلال شهر ربيع الأول، اختصاصاتها ومهامها من خلال 3601 جولة رقابية، والتحقيق مع 369 مشتبهًا فيه.
وأشارت إلى أن المشتبه بهم من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

توقيف 176 متهمًا

وقالت "نزاهة" إنه تمّ توقيف 176 متهمًا، لتورُّطهم في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.
ودعت "نزاهة" إلى حماية المال العام والحفاظ عليه، من خلال المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الرسمية عبر قنواتها المتاحة.


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