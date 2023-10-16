"مكافحة الفساد": إيقاف 176 شخصًا متهمين بغسل الأموال والتزوير بـ7 جهات حكومية

أ أ
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إيقاف 176 شخصًا من 6 وزارات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بتهمة الرشوة والاستغلال وغسل الأموال والتزوير.
أكثر من 3 آلاف و600 جولةوقالت الهيئة، إنها باشرت خلال شهر ربيع الأول، اختصاصاتها ومهامها من خلال 3601 جولة رقابية، والتحقيق مع 369 مشتبهًا فيه.
وأشارت إلى أن المشتبه بهم من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
توقيف 176 متهمًاوقالت "نزاهة" إنه تمّ توقيف 176 متهمًا، لتورُّطهم في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.
ودعت "نزاهة" إلى حماية المال العام والحفاظ عليه، من خلال المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الرسمية عبر قنواتها المتاحة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1445هـ pic.twitter.com/XffTYKrlqw— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) October 16, 2023