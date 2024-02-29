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خبير يكشف مفاجأة بشأن تعبئة البنزين أكثر من مرة

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مبارك الهاجري
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"إشاعة لا أساس لها من الصحة"، بهذه الكلمات كشف المستشار النفطي الدكتور مبارك الهاجري، عن حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن تعبئة البنزين أكثر من مرة بعد تغيره إلى "يورو 5".اضافة اعلان


خبير يكشف مفاجأة بشأن تعبئة البنزين أكثر من مرة

وأكد في تصريحات لـ "الإخبارية" أن ما يُقال عن تعبئة البنزين أكثر من مرة بعد تغيره إلى "يورو 5"، مجرد "إشاعة"، لافتًا إلى أن "يورو 5" يزيد من كفاءة المحرك وعمر الماكينة، ويقلل نسبة التعطل في المركبات.

خطوة مهمة نحو تقليل البصمة البيئية للنقل

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن هذا الوقود سوف يسهم في الحفاظ على البيئة، مبينًا أن "يورو 5" خطوة مهمة نحو تقليل البصمة البيئية للنقل، مع تحسين جودة الهواء.

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