خبير يكشف مفاجأة بشأن تعبئة البنزين أكثر من مرة

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"إشاعة
لا أساس لها من الصحة"، بهذه الكلمات كشف المستشار النفطي الدكتور مبارك
الهاجري، عن حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن تعبئة البنزين أكثر من مرة بعد تغيره إلى
"يورو 5".
خبير
يكشف مفاجأة بشأن تعبئة البنزين أكثر من مرةوأكد
في تصريحات لـ "الإخبارية" أن ما يُقال عن تعبئة البنزين أكثر من مرة بعد
تغيره إلى "يورو 5"، مجرد "إشاعة"، لافتًا إلى أن "يورو
5" يزيد من كفاءة المحرك وعمر الماكينة، ويقلل نسبة التعطل في المركبات.
خطوة
مهمة نحو تقليل البصمة البيئية للنقلوأشار
في الوقت نفسه، إلى أن هذا الوقود سوف يسهم في الحفاظ على البيئة، مبينًا أن "يورو
5" خطوة مهمة نحو تقليل البصمة البيئية للنقل، مع تحسين جودة الهواء.
فيديو | حول ما يتم تداوله عن تعبئة البنزين أكثر من مرة بعد تغيره إلى "يورو 5"— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 28, 2024
المستشار النفطي د. مبارك الهاجري : هذه "إشاعة" #الغوار#الإخبارية pic.twitter.com/KvRyfi455k