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"إشاعة لا أساس لها من الصحة"، بهذه الكلمات كشف المستشار النفطي الدكتور مبارك الهاجري، عن حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن تعبئة البنزين أكثر من مرة بعد تغيره إلى "يورو 5".







خبير يكشف مفاجأة بشأن تعبئة البنزين أكثر من مرة



خطوة مهمة نحو تقليل البصمة البيئية للنقل







المستشار النفطي د. مبارك الهاجري : هذه "إشاعة" pic.twitter.com/KvRyfi455k #الإخبارية فيديو | حول ما يتم تداوله عن تعبئة البنزين أكثر من مرة بعد تغيره إلى "يورو 5"المستشار النفطي د. مبارك الهاجري : هذه "إشاعة" #الغوار February 28, 2024

وأكد في تصريحات لـ "الإخبارية" أن ما يُقال عن تعبئة البنزين أكثر من مرة بعد تغيره إلى "يورو 5"، مجرد "إشاعة"، لافتًا إلى أن "يورو 5" يزيد من كفاءة المحرك وعمر الماكينة، ويقلل نسبة التعطل في المركبات.وأشار في الوقت نفسه، إلى أن هذا الوقود سوف يسهم في الحفاظ على البيئة، مبينًا أن "يورو 5" خطوة مهمة نحو تقليل البصمة البيئية للنقل، مع تحسين جودة الهواء.