الثلاثاء، 17 شعبان 1445 ، 27 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الطاقة: طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين "يورو 5" في أسواق المملكة

وزارة الطاقة
الطاقة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت وزارة الطاقة اليوم، عن اكتمال طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين (يورو 5) في أسواق المملكة، ليحلا محل وقودي الديزل والبنزين اللذين كانا في الأسواق.اضافة اعلان

طرح وقود الديزل والبنزين بالأسواق:


وبيّنت الوزارة أن الوقودين الجديدين، هما، كسابقيهما، مناسبان لجميع وسائل النقل، وأن التغيير يستهدف توفير وقودٍ عالي الكفاءة، وقليل الانبعاثات، يُسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت وزارة الطاقة أن طرح هذين المنتجين يأتيان ضمن جهود المملكة الرامية إلى خفض الانبعاثات، واستهداف الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، في إطارٍ يتوافق مع الخطط التنموية للمملكة، وينطلق من دورها الريادي في دعم الجهود الدولية المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها، ومواجهة آثار التغيُّر المناخي، مع المحافظة على مكانة المملكة بوصفها مورداً موثوقاً به لإمدادات الطاقة عالمياً.
كما بيّنت الوزارة أن المنتجين الجديدين يتوافقان مع مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء" وبرنامج كفاءة الطاقة، الذي أطلق معيار "اقتصاد الوقود السعودي"، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحفيز الشركات المصنعة للسيارات لإدخال أحدث تقنيات كفاءة الطاقة في السيارات المستوردة إلى المملكة.

اقرأ أيضا

عاجل.. أخبار السعودية.. أهلية الضمان الاجتماعي المطور ومافيا العمالة المنزلية قبل رمضان

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على الرياض ومكة وهذه المناطق لـ11 مساءً

6 مخالفات للائحة الإشارات الضوئية البحرية.. تعرف على عقوبتها

أقلها 3 وأعلاها 33.. انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة المسجلة اليوم

عاجل.. انطلاق الاختبارات البديلة للطلبة المتغيبين الأحد المقبل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

البصل - السعودية 12:00 ص الجمعة، 09 فبراير 2024

عاجل.. عقب القفزة الكبيرة.. أزمة البصل مفتعلة والأسعار ستصل ١٠ هللات للكيلو نهاية فبراير