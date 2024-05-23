الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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غرامة وسجن وترحيل.. مخالفات تستدعي العقوبة في موسم الحج

وزارة الحج والعمرة
الحج والعمرة
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أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، تحذيرًا من أي محاولة من محاولات التحايل على أنظمة الحج.

مخالفات تستدعي العقوبة في موسم الحجاضافة اعلان

وأكدت على حسابها في منصة إكس، أن أي محاولة للتحايل على أنظمة الحج، تُعرّض المخالفين لعقوبات صارمة.
وتوعدت المتورطين في محاولة التحايل على أنظمة الحج ومخالفتها، بعقوبات صارمة تتراوح بين الغرامة والسجن والترحيل.

عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج من دون تصريح 

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه سيتم اعتبارًا من 25 ذي القعدة الموافق 2 يونيو  بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج من دون تصريح لعام 1445 هـ - 2024م.

وسيتم تطبيق العقوبة على من يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة  مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتبارًا من 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024 م.

غرامة 10 آلاف ريال 

وتشمل العقوبة المقررة، فرض غرامة بقيمة (10,000) ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وتوعدت وزارة الداخلية بأنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج 

يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح هي:
- السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال.
- المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.
- ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا. 


الإبلاغ عن مخالفات الحج

وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على الرقم 911 في مناطق  مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعلى الرقم 999 في بقيمة مناطق المملكة.


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