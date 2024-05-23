الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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أرضعته عمته مع ابنتها الرابعة.. هل بقية بناتها أخوات له؟ "الخثلان" يُجيب

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم من أرضعته عمته مع بناتها، وهل أصبح بذلك أخًا لهن؟اضافة اعلان

من أرضعته عمته فقد أصبحت هي أمه من الرضاعة

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن من أرضعته عمته فقد أصبح ابنًا لها، وأصبحت هي أمه من الرضاعة.

الولد أخٌ للبنات من الرضاعة

وأضاف أن بنات العمة الأربعة في هذه الحالة يُصبحن إخوة له من الرضاعة، وهو أخ لأبنائها وبناتها جميعًا.

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