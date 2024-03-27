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برعاية خادم الحرمين.. جامعة الإمام تنظم مؤتمراً دولياً بعنوان دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني

خادم الحرمين (11)
خادم الحرمين
أ أ
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 19 إلى 20 شوال 1445 هـ الموافق من 28 إلى 29 أبريل 2024، مؤتمراً دولياً بعنوان " دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي"، وذلك في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية في الرياض.اضافة اعلان

مؤتمر دولي عن التعايش السلمي في جامعة الإمام:


ورفع معالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على الرعاية الكريمة لأعمال المؤتمر، الذي يأتي لإبراز تجارب الجامعات في تعزيز هذه القيم السامية، وبيان أهمية العقيدة الصحيحة ومنهج الوسطية والاعتدال.
وقال: إن المؤتمر يشارك فيه عدد من أصحاب السمو والمعالي والعلماء والمفكرين والمثقفين من داخل المملكة وخارجها، ويقدم الخبرات الشرعية والعلمية والاجتماعية المتخصصة في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي، من خلال المحاضرات واللقاءات الحوارية وورش العمل بما يسهم في خدمة المعرفة والإنسانية.

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