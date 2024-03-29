نائب أمير نجران ينقل تحيات القيادة للمرابطين على الحد الجنوبي

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نقل صاحب السمو الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى منسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة.



زيارة الجنود المرابطين بالحد الجنوبي



جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم، قوة نجران، مطلعاً على التجهيزات العسكرية والآليات، مستمعاً لشرح قدمه قائد قوة نجران اللواء الركن حسن بن صالح الشهري عن المهام التي يؤديها منسوبو قوة نجران.وتحدث سمو الأمير تركي بن هذلول إلى جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية، المرابطين على الحد الجنوبي عبر جهاز الاتصال اللاسلكي نقل لهم خلالها تحيات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالأعمال البطولية التي يسطرونها في خدمة الدين ثم الملك والوطن، مؤكداً أنهم بعد فضل الله، الدرع الحصين لبلاد الحرمين الشريفين، وحماة حدود الوطن الصائنون لمقدراته، داعياً الله تعالى أنّ يمن عليهم بالنصر المبين، وأن ويرحم شهداء الوطن، ويشفي المصابين، وأن يحفظ لنا قادتنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.بعدها شارك سموه قادة القطاعات العسكرية بالمنطقة ومنسوبي قوة نجران وجبة الإفطار، بمقر قيادة القوة.من جهته، أكد قائد قوة نجران أن زيارة سموه دافع لرفع الروح المعنوية لمنسوبي القوات العسكرية كافة، الذين نالوا شرف المشاركة، في تأمين حدود هذا الوطن الغالي.