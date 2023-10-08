الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

اضافة اعلان

 

تسلم الرسالة:


تسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في الرياض اليوم، معالي الممثل السامي والمستشار الخاص لفخامة الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو السيد اينوسا تراوري.


وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.


حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

اقرأ أيضا

وزارة التجارة
6:50 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

قفزة كبيرة في نمو السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية

النيابة العامة
6:28 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

النيابة العامة توجه تحذيراً مهماً لجميع المواطنين

الأراضي البيضاء
6:00 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

برنامج "الأراضي البيضاء" يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة

WhatsApp Image 2023-10-08 at 5.27.38 PM
5:35 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط

اقرأ أيضا

3 أهداف لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

أخبار السعودية.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة ومبالغ الدعم الإضافي عقب التمديد

أهداف زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

أمر سام بإنشاء محمية الأمير فيصل بن تركي الملكية

عاجل.. إعلان نتائج الأهلية للدفعة 71 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 4:41 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهداف زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

ec_46_1 4:05 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد قرارات خادم الحرمين.. وزير الموارد البشرية يوجه الشكر للقيادة على زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

الملك مجلس الوزراء 4:05 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها

F7g4ZX3XwAAZEVB 3:40 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يستعرض الملامح الأولية للميزانية ومؤشرات سوق العمل

اقرأ أيضا

9808و8
4:14 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية السويد

ec_46_1
4:05 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد قرارات خادم الحرمين.. وزير الموارد البشرية يوجه الشكر للقيادة على زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

22f862c0-13db-4556-83f1-2c7bcc78e194
3:58 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أمرٌ سامٍ كريم يخص عسير وجازان ومكة المكرمة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية
3:24 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تفاصيل لقاء أمير الحدود الشمالية بزوج وأبناء المعلمة المتوفية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الاحوال المدنية
7:54 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير المهنة من طالب إلى متسبب.. الأحوال المدنية توضح؟

الجوازات
7:03 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجوازات تتيح تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا

حساب المواطن
6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

التأمينات الاجتماعية
6:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة

حساب المواطن
5:41 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد إعلان الأهلية وتمديد الدعم الإضافي .. 7 شروط للتسجيل في حساب المواطن

WhatsApp Image 2023-10-08 at 5.27.38 PM
5:35 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط