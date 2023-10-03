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صحيفة تواصل الالكترونية

خادم الحرمين وولي العهد يدينان في برقية للرئيس التركي هجوم أنقرة الإرهابي

خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين وولي العهد
أ أ
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتي لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أدان فيها الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة.اضافة اعلان
هجوم إرهابي
 وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه ".

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