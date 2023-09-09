خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا الزلزال

أ أ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء ومواساة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في ضحايا الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. اضافة اعلان



زلزال المغرب

وقال الملك المفدى، وولي العهد الأمين: " تلقينا نبأ وقوع زلزال في بعض المدن المغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة المغربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب المملكة المغربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".