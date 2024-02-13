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تعيين عدد من القيادات بالخارجية وترقيات بالتعليم ومجلس الوزراء

الوزارء
جلسة مجلس الوزراء
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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.اضافة اعلان

تعيين عدد من القيادات بالخارجية وترقيات بالتعليم ومجلس الوزراء

ووافق المجلس على تعيينات على وظيفتي "سفير" و "وزير مفوض" بوزارة الخارجية؛ وترقيات للمرتبة "الرابعة عشرة"، وذلك على النحو التالي:
 تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة "سفير":
 1 ــ الدكتور/ زيد بن مخلد بن زيد المخلفي الحربي.
 2 ــ سعد بن ناصر بن عبداللّه أبوحيمد.
 3 ــ حسين بن ناصر بن سلامة الدخيل اللّه.
 4 ــ الدكتور/ فيصل بن إبراهيم بن عمر غلام.
 كما قرر مجلس الوزراء تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة "وزير مفوض":
 1 ــ علي بن عبداللّه بن علي آل حسين الشهري.
 2 ــ حسن بن سعيد بن حسن الجميع.
 3 ــ فهد بن حسين بن عبدالرحمن العمير.
 4 ــ أحمد بن حضيري بن مثور الخمشي العنزي.
 5 ــ مشاري بن مطلق بن محمد الذيابي.
 6 ــ ترقية الدكتور/ سليمان بن عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
 7 ــ ترقية منال بنت مبارك بن محمد اللهيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
8  ــ ترقية محمد بن عبيد بن عبداللّه الصاعدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.


قرار عاجل بخصوص الشهود والمبلغين

ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.

مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

كما ناقش ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.


كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لإدارة الدين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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