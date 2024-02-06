بيان من شرطة الرياض بشأن المحتوى المرئي لهذه الحادثة

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أصدرت
شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن المحتوى المرئي لحادثة مشاجرة
وقت بين 3 أشخاص.
بيان
مهم لشرطة الرياض بشأن المحتوى المرئي لهذه الحادثة وأوضحت
وفقًا لحساب الأمن العام في منصة "إكس"، أن المحتوى المرئي المتداول لحادثة
مشاجرة بين 3 أشخاص، وقع منذ عامين، وتم استكمال الإجراءات النظامية.
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الحادث وقع منذ عامين في الرياضوأضافت
أن الحادث عبارة عن مشاجرة وقعت بين 3 أشخاص في محطة وقود، منذ عامين، وأنه لم يتقدم أي طرف
من أطراف المشاجرة ببلاغ.
وأكدت في الوقت نفسه، أنه تم التعامل مع الحادث واستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
🎥 | شرطة منطقة الرياض:— الأمن العام (@security_gov) February 6, 2024
المحتوى المرئي لحادثة مشاجرة بين (3) أشخاص منذ عامين وتم استكمال الإجراءات النظامية. pic.twitter.com/4DvG1hJgy6