بيان من شرطة الرياض بشأن المحتوى المرئي لهذه الحادثة

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أصدرت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن المحتوى المرئي لحادثة مشاجرة وقت بين 3 أشخاص.





بيان مهم لشرطة الرياض بشأن المحتوى المرئي لهذه الحادثة اضافة اعلان



الحادث وقع منذ عامين في الرياض





المحتوى المرئي لحادثة مشاجرة بين (3) أشخاص منذ عامين وتم استكمال الإجراءات النظامية. 🎥 | شرطة منطقة الرياض:المحتوى المرئي لحادثة مشاجرة بين (3) أشخاص منذ عامين وتم استكمال الإجراءات النظامية. pic.twitter.com/4DvG1hJgy6 February 6, 2024

وأوضحت وفقًا لحساب الأمن العام في منصة "إكس"، أن المحتوى المرئي المتداول لحادثة مشاجرة بين 3 أشخاص، وقع منذ عامين، وتم استكمال الإجراءات النظامية.وأضافت أن الحادث عبارة عن مشاجرة وقعت بين 3 أشخاص في محطة وقود، منذ عامين، وأنه لم يتقدم أي طرف من أطراف المشاجرة ببلاغ.وأكدت في الوقت نفسه، أنه تم التعامل مع الحادث واستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.