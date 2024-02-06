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بيان من شرطة الرياض بشأن المحتوى المرئي لهذه الحادثة

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صورة من الحادث
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أصدرت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن المحتوى المرئي لحادثة مشاجرة وقت بين 3 أشخاص.

بيان مهم لشرطة الرياض بشأن المحتوى المرئي لهذه الحادثة اضافة اعلان

وأوضحت وفقًا لحساب الأمن العام في منصة "إكس"، أن المحتوى المرئي المتداول لحادثة مشاجرة بين 3 أشخاص، وقع منذ عامين، وتم استكمال الإجراءات النظامية.



الحادث وقع منذ عامين في الرياض

وأضافت أن الحادث عبارة عن مشاجرة وقعت بين 3 أشخاص في محطة وقود، منذ عامين، وأنه لم يتقدم أي طرف من أطراف المشاجرة ببلاغ.
وأكدت في الوقت نفسه، أنه تم التعامل مع الحادث واستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

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