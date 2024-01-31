شرطة تبوك: ضبط 3 مواطنين ظهروا في فيديو يعتدون على آخرين (فيديو)

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على 3 مواطنين ظهروا
في محتوى مرئي يعتدون بالضرب على آخرين بمكان عام.
وجرى إيقافهم واتحاذ الاجراءات الجنائية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
تهريب المخدرات:وفي وقت سابق، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 50 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الجهات الأمنية:وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
دوريات الإدارة العامة للمجاهدين:قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.
عقوبة ارتكاب هذه المخالفة:وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة المجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
🎥 | شرطة منطقة تبوك تقبض على (3) أشخاص لاعتدائهم على آخرين بالضرب. pic.twitter.com/jwGYGEOlJp— الأمن العام (@security_gov) January 31, 2024