شرطة تبوك: ضبط 3 مواطنين ظهروا في فيديو يعتدون على آخرين (فيديو)

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي يعتدون بالضرب على آخرين بمكان عام.



وجرى إيقافهم واتحاذ الاجراءات الجنائية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. اضافة اعلان





تهريب المخدرات:



التعاون مع الجهات الأمنية:



دوريات الإدارة العامة للمجاهدين:



عقوبة ارتكاب هذه المخالفة:

