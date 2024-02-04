شرطة محافظة العيدابي: القبض على مقيمين يمنيين اعتديا على آخرين باكستانيين (فيديو)

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قبضت شرطة محافظة العيدابي بمنطقة جازان على مقيمين من الجنسية اليمنية ظهرا في مقطع مرئي يعتديان على آخرين من الجنسية الباكستانية.





القبض على المتهمين: اضافة اعلان



ضبط مواطنين لاعتدائهما على آخر في مكان عام



القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود



ضبط 6 مخالفين لتهريبهم مادة الحشيش المخدر



🎥 | شرطة محافظة العيدابي بمنطقة جازان تقبض على مقيمين لاعتدائهما على آخرين ومواطنًا لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/ctjFAsuVy1 February 4, 2024

كما جرى القبض على مواطن لتوثيقه المحتوى ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.وجرى إيقافهم اوتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.وفي وقت سابق، ألقت قوات الأمن بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطنين اثنين ظهرا في محتوى مرئي لاعتدائهما على آخر في مكان عام.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الرسمية في حقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وجاري القبض على من وثق ونشر المجتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.وأعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان أنها تمكنت من القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.وأوضحت أنه تم ضبط المتهمين لتهريبهم 64 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.