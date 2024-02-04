شرطة محافظة العيدابي: القبض على مقيمين يمنيين اعتديا على آخرين باكستانيين (فيديو)

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قبضت شرطة محافظة
العيدابي بمنطقة جازان على مقيمين من الجنسية اليمنية ظهرا في مقطع مرئي يعتديان
على آخرين من الجنسية الباكستانية.
القبض على المتهمين:كما جرى القبض على مواطن لتوثيقه المحتوى ونشره في مواقع التواصل
الاجتماعي.
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وجرى إيقافهم اوتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضبط مواطنين لاعتدائهما على آخر في مكان عاموفي وقت سابق، ألقت قوات الأمن بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطنين اثنين ظهرا في محتوى مرئي لاعتدائهما على آخر في مكان عام.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الرسمية في حقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وجاري القبض على من وثق ونشر المجتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدودوأعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان أنها تمكنت من القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
ضبط 6 مخالفين لتهريبهم مادة الحشيش المخدروأوضحت أنه تم ضبط المتهمين لتهريبهم 64 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
🎥 | شرطة محافظة العيدابي بمنطقة جازان تقبض على مقيمين لاعتدائهما على آخرين ومواطنًا لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/ctjFAsuVy1— الأمن العام (@security_gov) February 4, 2024