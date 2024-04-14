تقلبات جوية.. "الحصيني" يُحذر سكان الرياض و4 مناطق من البرد والسيول والأمطار

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حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، سكان الرياض وعدة مناطق من أمطار وبرد وسيول.





استمرار الحالة الممطرة الثالثة عشر



"الحصيني" يُحذر من البرد والسيول والأمطار



أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني: تقلبات الجوية حتى الأربعاء



وأشار عبر حسابه في منصة "إكس" إلى استمرار الحالة الممطرة الثالثة عشر لعام ١٤٤٥هـ، وذلك وفقًا للمناذج العددية للطقس.وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الباحة وعسير وحائل والربع الخالي وشمال الشرقية وشمال شرق الرياض.ولفت إلى أن الحالة المطرية المتوقعة هي غزيرة يصاحبها تساقط حبات برد مع جريات السيول على هذه المناطق.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.