أنهار جارية.. استمرار تساقط الأمطار مع السيول القوية بهذه المناطق (فيديو)

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استمرارًا للحالة المطرية، جرت السيول كالأنهار، وملأت الأودية
والشعاب بمناطق مختلفة من المملكة.
مياه الأمطار والسيول تملأ الأودية والشعابوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل،
الأمطار الغزيرة التي أدت لجريان السيول مع تساقط حبات البرد وهبوب رياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار.
📍وادي تربة شرق #الطائف— طقس (@tqqs) May 15, 2024
يواصل جريانه لليوم الـ41
بمياه صافيه وكأنه نهر جاري
الأربعاء ٧ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
15 مايو 2024م
متابعة | صالح الفريح
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أمطار وسيول وبرد على هذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق
جازان، عسير والباحة.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.
📍سيول شرق محافظة طريب— طقس (@tqqs) May 16, 2024
بمنطقة #عسير
الخميس ٨ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
16 مايو 2024م
متابعة | عادل الاحمري
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