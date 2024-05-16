أنهار جارية.. استمرار تساقط الأمطار مع السيول القوية بهذه المناطق (فيديو)

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استمرارًا للحالة المطرية، جرت السيول كالأنهار، وملأت الأودية والشعاب بمناطق مختلفة من المملكة.





مياه الأمطار والسيول تملأ الأودية والشعاب





يواصل جريانه لليوم الـ41

بمياه صافيه وكأنه نهر جاري

الأربعاء ٧ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

15 مايو 2024م

متابعة | صالح الفريح

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. pic.twitter.com/yNFfMyLKzj 📍وادي تربة شرق #الطائف يواصل جريانه لليوم الـ41بمياه صافيه وكأنه نهر جاريالأربعاء ٧ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ15 مايو 2024ممتابعة | صالح الفريح May 15, 2024

أمطار وسيول وبرد على هذه المناطق





بمنطقة

الخميس ٨ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

16 مايو 2024م

متابعة | عادل الاحمري

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. pic.twitter.com/X9WWzwjnVv 📍سيول شرق محافظة طريببمنطقة #عسير الخميس ٨ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ16 مايو 2024ممتابعة | عادل الاحمري May 16, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، الأمطار الغزيرة التي أدت لجريان السيول مع تساقط حبات البرد وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.