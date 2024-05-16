الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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أنهار جارية.. استمرار تساقط الأمطار مع السيول القوية بهذه المناطق (فيديو)

سيول شمال الرياض
سيول جارية
أ أ
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استمرارًا للحالة المطرية، جرت السيول كالأنهار، وملأت الأودية والشعاب بمناطق مختلفة من المملكة.

مياه الأمطار والسيول تملأ الأودية والشعاباضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، الأمطار الغزيرة التي أدت لجريان السيول مع تساقط حبات البرد وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار وسيول وبرد على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.


 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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