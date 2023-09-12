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منها تصوير المعلمين وتسجيل أصواتهم

حسم 10 درجات من الطلاب حال قيامهم بهذه المشكلات السلوكية

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
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صنفت وزارة التعليم، بعض المشكلات التي تصدر من الطلبة أو الطالبات خلال العام الدراسي، بأنها مشكلات سلوكية من الدرجة الرابعة، تقتضي حسم 10 درجات من مرتكبيها.اضافة اعلان

أبرز المشكلات السلوكية

وبينت في قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم أن هذه المشكلات تشمل:
1 - تصوير المعلمين أو المعلمات، والموظفين أو الموظفات، أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية من المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة.
2 - الألفاظ غير اللائقة تجاه المعلمين، أو الإداريين، أو من في حكمهما من منسوبي المدرسة.
3 - الاستهانة بمعلمي أو إداريي المدرسة ومن في حكمهما بتصرفات غير لائقة، مثل تقليد تصرفات المعلم على سبيل السخرية.
4 - التوقيع عن أحد مسؤولي المدرسة على المكاتبات المتبادلة بين المدرسة وأولياء الأمور.

توجيهات لإدارة المدرسة

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتعين على إدارة المدرسة القيام بالتالي:
- إحالة الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة؛ لدراسة مشكلته السلوكية بعـد حدوثها مباشرة.
- دعوة ولي أمر الطالب وتوقيعه بالعلم على المشكلة.
- أخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار المشكلة، والاعتذار لمن أساء إليهم.
- نقل الطالب من فصل إلى آخر.
- ضبط الجهاز الذي يحتوي على مقاطع وصور غير لائقة، وإعداد محضر مشاهدة بضبط الواقعة.
- حذف المقاطع والصور بحضور ولي الأمر (في حال عدم تسليم الجهاز للجهات الأمنية).
- حسم 10 درجات من درجات سلوك الطالب المخالف مع تمكينه من فرص التعويض؛ لتعديل سلوكه.

توجيهات الإجراء الثاني

وأوضحت الوزارة، أن الإجراء الثاني يتمثل في:
- دعوة ولي أمر الطالب بالحضور للمدرسة.
- إنذار الطالب كتابياً بالنقل إلى مدرسة أخرى في حالة تكرار المخالفة.
- تحويل الطالب إلى إدارة التوجيه الطلابي في إدارة التعليم للمساعدة في العلاج مع استمراره بالدراسة.
- إحضار الطالب تقريراً يوضح فيه ما يفيد باستمراره في المتابعة من إدارة التوجيه الطلابي، وتتم متابعة حالته من الموجه الطلابي.

توجيهات الإجراء الثالث
ولفتت الوزارة، إلى أن الإجراء الثالث يتمثل في:
- تنفيذ جميع ما ذكر في الإجراء الأول.
- الرفع لإدارة التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى (الصفان الثاني والثالث الثانوي يتم التعامل معهما وفقاً لنظام المسارات) مع استمراره بالدراسة حتى النقل.
- يؤخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سيُنقل إليها الطالب، (وفي حال عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه).
- وبعد تنفيذ الإجراء ووفقاً لتقرير دراسة الحالة من الموجه في المدرسة يتم تحويل الطالب إلى إدارة التوجيه الطلابي للمساعدة في العلاج مع استمراره بالدراسة.
- إحضار الطالب تقريراً يوضح فيه ما اتخذ من إجراءات، وما يفيد باستمراره في المتابعة من إدارة التوجيه الطلابي، وتتم متابعة حالته من الموجه الطلابي.

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