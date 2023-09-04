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15 درجة حسم من الطالب واستدعاء الجهات الأمنية في هذه الحالات

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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حددت وزارة التعليم المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة في قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام تجاه أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية.

الحسم من الطالب


وأوضحت الوزارة أن هذه المشكلات تتمثل في تهديد معلمي المدرسة أو الإداريين، أو من في حكمهم، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم، أو سرقتها والإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه المعلمين أو الإداريين، أو من في حكمهم من منسوبي المدرسة.
كذلك في حالة الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم وابتزاز المعلمين، أو الإداريين أو من في حكمهم بتصويرهم، أو الرسم المسيء لهم ونشره على شبكة الإنترنت، وتُحسم من درجات سلوك الطالب المخالف 15 درجة، ويمكّن من فرص التعويض؛ لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة التي سينقل إليها وإشعار ولي أمره بذلك، وفقا لـ"عكاظ".

الإجراءات المتبعة


وتشمل الإجراءات في قيام إدارة المدرسة بتدوين محضر لإثبات الواقعة، وتجتمع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة لدراسة ظروف الواقعة وملابساتها، واستدعاء ولي الأمر، وتبليغه بمشكلة الطالب والإجراءات المترتبة على ذلك، واستدعاء الجهات الأمنية إلى المدرسة (إذا تطلب الأمر لذلك) وترفع إدارة المدرسة، رسمياً، وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد بخصوص الواقعة وضبط الجهاز أو الأداة المرتبطة بالقضية، وتسلم للجهات المختصة بإدارة التعليم أو الجهات الأمنية المباشرة للقضية، وإعداد محضر بذلك.

وتضمنت الإجراءات أن يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب المدرسة مباشرة القضية في المدرسة، وأخذ إفادة الطالب المخالف ومن له صلة بالقضية ورصد ملابساتها، ويعد تقرير بذلك وتجتمع لجنة قضايا الطلاب - لجنة قضايا الطالبات في إدارة التعليم بعد زيارة المدرسة، وتدرس حيثيات القضية وتستعين بتقرير الزيارة، ورأي المدرسة.
ويصدر مدير التعليم قراراً لمعالجة القضية تربوياً يتضمن تحويل القضية إلى الجهات الأمنية (إذا دعت الحاجة لذلك)، وإبلاغ ولي الأمر وحذف المقاطع والصور من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة وبحضور ولي الأمر في حال عدم تسليم الجهاز للجهات الأمنية، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى (الصفان الثاني والثالث الثانوي يتم التعامل معهم وفق نظام المسارات).
ويؤخذ رأي ولي أمر الطالب في المدرسة التي تقرر نقله إليها، وفي حال لم يوافق ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة من سكنه والحسم من درجات سلوك الطالب المخالف 15 درجة، ويمكن من فرص التعويض لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة التي سينقل إليها وإشعار ولي أمره بذلك.

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