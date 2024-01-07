الإطاحة بمروجي السموم في عسير.. وضبط كمية ضخمة من المخدرات

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 90,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبطت سلاحين ناريين. اضافة اعلان





استكمال الإجراءات النظامية:



إحباط تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

